Венедіктова увійшла до групи прокурорів у двох кримінальних справах, що стосуються бізнесу Ахметова, решта справ на вивченні

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що увійшла до групи прокурорів у двох кримінальних провадженнях, які стосуються "власника декількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики".

"Усі ці справи на вивченні відтоді", - сказала Венедіктова журналістам у середу в Києві, відповідаючи на запитання, чим завершився аудит 200 кримінальних проваджень, у яких фігурує бізнес Ріната Ахметова.

За словами генпрокурора, вона написала це повідомлення у день перед вильотом до Вашингтону на тривалий час.

"Розуміючи, як працює правоохоронна система, генпрокурору треба було сказати, мовляв, колеги, що ми знаємо кількість справ, ми знаємо, що там щось може відбуватися, будьте ласкаві, не зробіть "супермаркету" за той час, доки мене не буде в Україні, і щоб я повернулася і зробила певний аудит. І я повернулася і зробила. У двох справах увійшла до групи прокурорів, решта ще на вивченні", - наголосила Венедіктова.

Як повідомлялося, 3 грудня 2021 року Ірина Венедіктова заявила, що активізує розслідування понад 200 справ, пов'язаних із "власником декількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики" Рінатом Ахметовим.

Одночасно генпрокурор наголосила, що було здійснено попередній аналіз всього масиву кримінальних проваджень і "з'ясувалося, що йдеться про більше ніж 200 справ". "Ці 200 справ – результат лише поверхової оцінки, переконана, що їх більше. Ми маємо на увазі майже всі великі підприємства у сфері вугільної промисловості та енергетики з орбіти цієї впливової людини. Орієнтовні суми завданих державі збитків обчислюються мільярдами гривень", - зазначила тоді Венедіктова.