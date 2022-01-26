Події

12:43 26.01.2022

Польська прикордонна служба повідомляє про постріли на білоруській стороні кордону

2 хв читати
Польська прикордонна служба повідомляє про постріли на білоруській стороні кордону

Постріли лунали у вівторок увечері на білоруській стороні кордону з Польщею, повідомила в середу представниця польської прикордонної служби Анна Михальська.

"На ділянці, яку охороняють польські прикордонники в районі Черемхи, білоруські солдати спочатку зрізали колючий дріт, потім тричі з інтервалом в кілька годин пролунали постріли, найімовірніше в повітря", - наводить її слова Польське радіо.

За минулий рік прикордонна служба Польщі виявила 39,7 тис. спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону, з них 3,5 тис. було здійснено в серпні, 7,7 тис. - у вересні, 17,5 тис. - у жовтні, 8,9 тис. - у листопаді та 1,7 тис. - у грудні, нагадує Польське радіо.

У Литві та Польщі через міграційну кризу в 2021 році впровадили на кордоні надзвичайний стан, почали зводити загорожі з колючого дроту, посилювати охорону кордону для припинення потоків нелегалів із території Білорусі.

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі ускладнилася 8 листопада минулого року, коли до кордону з білоруської сторони підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, охочих перебратися до Євросоюзу. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом від початку кризи на кордоні. В Європі називали незаконну міграцію з території Білорусі "гібридною агресією" білоруського режиму.

Напередодні Михальська повідомила, що Польща розпочала зведення огорожі на кордоні з Білоруссю. Огорожа матиме довжину 186 км і висоту 5,5 метра. Будівництво планується завершити в червні поточного року.

Теги: #білорусь #постріли #польща
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:00 26.01.2022
США попередили Мінськ про наслідки в разі російського вторгнення в Україну з території Білорусі

США попередили Мінськ про наслідки в разі російського вторгнення в Україну з території Білорусі

17:21 25.01.2022
"Укренерго" активувало аварійну допомогу з Білорусі обсягом 650 МВт-год

"Укренерго" активувало аварійну допомогу з Білорусі обсягом 650 МВт-год

12:29 25.01.2022
Білорусь у вівторок надасть аварійну допомогу ОЕС України

Білорусь у вівторок надасть аварійну допомогу ОЕС України

06:49 25.01.2022
Глава прикордонного комітету Білорусі заявив про готовність застосовувати зброю на кордоні під час провокацій з боку Польщі

Глава прикордонного комітету Білорусі заявив про готовність застосовувати зброю на кордоні під час провокацій з боку Польщі

16:16 24.01.2022
Розвиток трудомістких галузей АПК на площі 150-200 тис. га дасть змогу повернути 1 млн заробітчан із Польщі – голова парламентського комітету Сольський

Розвиток трудомістких галузей АПК на площі 150-200 тис. га дасть змогу повернути 1 млн заробітчан із Польщі – голова парламентського комітету Сольський

10:51 24.01.2022
Польща не планує направляти військових в Україну

Польща не планує направляти військових в Україну

09:15 24.01.2022
Посольство США в Білорусі закликає американців зберігати пильність у зв'язку з військовою активністю Росії

Посольство США в Білорусі закликає американців зберігати пильність у зв'язку з військовою активністю Росії

07:34 24.01.2022
Понад 50% нових випадків коронавірусу в Мінську припадають на "омікрон"

Понад 50% нових випадків коронавірусу в Мінську припадають на "омікрон"

14:30 21.01.2022
У Варшаві заявляють про повну підтримку України з боку Польщі

У Варшаві заявляють про повну підтримку України з боку Польщі

11:43 21.01.2022
Зеленський подякував Дуді та народу Польщі за підтримку України

Зеленський подякував Дуді та народу Польщі за підтримку України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг

Кількість військ РФ недостатня для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону - Кулеба

Рада може піти на карантин до 15 лютого

МОН рекомендує упровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання через зростання захворюваності на COVID-19

Українців, які застрягли в Стамбулі через негоду, розмістили в готелях і забезпечили харчуванням

ОСТАННЄ

Уряд має намір поширити програму "єПідтримка" на освітні послуги для підлітків та оплату комунальних послуг

У Данії з наступного тижня планують скасувати всі обмеження, впроваджені через COVID-19

Українці за два дні купили ліків за гроші "єПідтримки" на 6,5 млн грн

НАТО не бачить воєнної загрози для Молдови, але спостерігає загрозу у сферах енергетики та кіберпросторі

В Україні очікується прохолодна погода, подекуди мокрий сніг і поривчастий вітер

У Раді обговорять формат роботи найближчого тижня у зв'язку зі зростанням випадків COVID-19 серед депутатів

У ЄС триває робота над забезпеченням консенсусу щодо проведення в Києві засідання Ради глав МЗС країн ЄС

Москва розпочала великі навчання в Чорному морі

Порошенко вимагає від влади негайно виділити гроші ЗСУ

Єрмак прибув до Парижа на зустріч політичних радників лідерів "нормандського формату"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА