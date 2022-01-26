Польська прикордонна служба повідомляє про постріли на білоруській стороні кордону

Постріли лунали у вівторок увечері на білоруській стороні кордону з Польщею, повідомила в середу представниця польської прикордонної служби Анна Михальська.

"На ділянці, яку охороняють польські прикордонники в районі Черемхи, білоруські солдати спочатку зрізали колючий дріт, потім тричі з інтервалом в кілька годин пролунали постріли, найімовірніше в повітря", - наводить її слова Польське радіо.

За минулий рік прикордонна служба Польщі виявила 39,7 тис. спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону, з них 3,5 тис. було здійснено в серпні, 7,7 тис. - у вересні, 17,5 тис. - у жовтні, 8,9 тис. - у листопаді та 1,7 тис. - у грудні, нагадує Польське радіо.

У Литві та Польщі через міграційну кризу в 2021 році впровадили на кордоні надзвичайний стан, почали зводити загорожі з колючого дроту, посилювати охорону кордону для припинення потоків нелегалів із території Білорусі.

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі ускладнилася 8 листопада минулого року, коли до кордону з білоруської сторони підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, охочих перебратися до Євросоюзу. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом від початку кризи на кордоні. В Європі називали незаконну міграцію з території Білорусі "гібридною агресією" білоруського режиму.

Напередодні Михальська повідомила, що Польща розпочала зведення огорожі на кордоні з Білоруссю. Огорожа матиме довжину 186 км і висоту 5,5 метра. Будівництво планується завершити в червні поточного року.