Події

22:53 25.01.2022

В Італії кількість випадків COVID-19 за добу зросла більш ніж удвічі

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В Італії кількість випадків COVID-19 за добу зросла більш ніж удвічі

В Італії за останні 24 години медики виявили понад 186 тис. випадків зараження коронавірусом COVID-19 - майже вдвічі більше, ніж днем раніше, повідомляють у вівторок західні ЗМІ.

Протягом попередньої доби в країні було виявлено 186 тис.740 випадків зараження коронавірусом. На день раніше фіксувалося близько 77,7 тис. випадків. За останні 24 години було зроблено близько 1,4 млн. тестів на виявлення захворювання.

Також в Італії було зафіксовано 468 смертей від наслідків захворювання, проте 186 з них – люди, які померли у попередні дні, інформація про які надійшла владі лише у вівторок.

Близько 20 тис. людей з коронавірусом нині проходять лікування в італійських лікарнях. Крім того, ще 1 694 пацієнти перебувають у палатах інтенсивної терапії.

За весь період пандемії в Італії було виявлено понад 10 млн випадків зараження коронавірусом та понад 143 тис. смертей від наслідків захворювання.

 

 

Теги: #італія #ситуація #коронавірус
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