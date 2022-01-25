Події

19:15 25.01.2022

Заступника директора приватного ліцею, на стадіоні якого був травмований 6-річний учень, судитимуть за недбалість

1 хв читати
Заступника директора приватного ліцею, на стадіоні якого був травмований 6-річний учень, судитимуть за недбалість

Салтівська окружна прокуратура Харкова затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно заступника директора приватного ліцею, на стадіоні якого на 6-річного учня впали металеві футбольні ворота.

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, заступникові директора інкримінується службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки (ч.2 ст. 367 КК України).

"Встановлено, що службовець приватного ліцею не вжив заходів, спрямованих на створення безпечних умов для використання футбольних воріт, унаслідок чого 6-річний хлопчик травмувався", - йдеться в повідомленні.

Максимальна санкція статті передбачає 5 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 14 вересня 2021 року лікарі, які приїхали на виклик, виявили на шкільному стадіоні на вулиці Академіка Павлова непритомну дитину, а поруч із хлопчиком лежали металеві футбольні ворота. Дитину у важкому стані госпіталізували.

Теги: #недбалість #суд #харків
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:13 25.01.2022
Унаслідок потрійної ДТП під Харковом одна людина загинула, троє постраждали

Унаслідок потрійної ДТП під Харковом одна людина загинула, троє постраждали

14:23 25.01.2022
Суд розгляне апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка 28 січня

Суд розгляне апеляції щодо запобіжного заходу для Порошенка 28 січня

14:09 25.01.2022
ВР дозволила вищим спецсудам розглядати справи про неповагу до суду

ВР дозволила вищим спецсудам розглядати справи про неповагу до суду

10:46 25.01.2022
ЄСПЛ 26 січня проведе слухання у справах України та Нідерландів проти РФ, зокрема у справі про МН17

ЄСПЛ 26 січня проведе слухання у справах України та Нідерландів проти РФ, зокрема у справі про МН17

11:50 24.01.2022
У Харківській області держкордон посилено охороняється, нестандартних активних дій з боку РФ не спостерігається

У Харківській області держкордон посилено охороняється, нестандартних активних дій з боку РФ не спостерігається

15:47 22.01.2022
Рятувальники загасили пожежу в будівлі колишньої бібліотеки юруніверситету в центрі Харкова

Рятувальники загасили пожежу в будівлі колишньої бібліотеки юруніверситету в центрі Харкова

12:22 22.01.2022
Рятувальники гасять пожежу в будівлі колишньої бібліотеки юруніверситету в центрі Харкова

Рятувальники гасять пожежу в будівлі колишньої бібліотеки юруніверситету в центрі Харкова

19:21 21.01.2022
Аваков у відповідь на слова Зеленського про можливість окупації Харкова Росією: Обережніше зі словами, це не серіал і не вистава

Аваков у відповідь на слова Зеленського про можливість окупації Харкова Росією: Обережніше зі словами, це не серіал і не вистава

07:38 21.01.2022
Суд залишив у СІЗО водія вантажівки, що розчавила таксі з водієм і пасажирами на в'їзді до Харкова

Суд залишив у СІЗО водія вантажівки, що розчавила таксі з водієм і пасажирами на в'їзді до Харкова

20:18 20.01.2022
У Харкові жінка отримала тяжкі травми під час катання у гірськолижному комплексі, розпочато розслідування

У Харкові жінка отримала тяжкі травми під час катання у гірськолижному комплексі, розпочато розслідування

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Вивезення з України деякими країнами частини своїх дипломатів не означає неминучої ескалації, це тонкощі складної дипломатичної гри

Зеленський: Ми працюємо, щоб якнайшвидше відбулася зустріч лідерів нормандського формату

На Львівщині школи перевели на дистанційне навчання у зв'язку зі спалахом коронавірусу – ОДА

НАТО не має наміру розміщувати бойові підрозділи в Україні - Столтенберг

Канада оголосила про евакуацію членів сімей співробітників посольства в Україні

ОСТАННЄ

Байден не має ні наміру, ні інтересу направляти війська в Україну - Білий дім

Медзаклади, які не можуть підвищити зарплату медикам, отримають дофінансування, але їх перевірить Держаудитслужба

Макрон заявляє, що зідзвониться з Путіним у п'ятницю вранці, щоб обговорити актуальні питання й отримати низку пояснень

Депутат райради Харківської області організував міжрегіональну групу з підробки COVID-сертифікатів

У США вважають агресивними дії Росії на кордоні з Україною і не згодні з оцінками Києва

Білий дім про відповідь Росії на пропозиції безпеки: Зазвичай такі документи не публікуються у відкритому доступі

Зеленський: Вивезення з України деякими країнами частини своїх дипломатів не означає неминучої ескалації, це тонкощі складної дипломатичної гри

Зеленський: Ми працюємо, щоб якнайшвидше відбулася зустріч лідерів нормандського формату

Франція та ФРН єдині у закликах до деескалації напруженості у ситуації навколо України

Українські дипломати перебувають в аеропорту Стамбула для допомоги українцям, які не можуть вилетіти до Києва через негоду

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА