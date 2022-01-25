Заступника директора приватного ліцею, на стадіоні якого був травмований 6-річний учень, судитимуть за недбалість

Салтівська окружна прокуратура Харкова затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно заступника директора приватного ліцею, на стадіоні якого на 6-річного учня впали металеві футбольні ворота.

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, заступникові директора інкримінується службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки (ч.2 ст. 367 КК України).

"Встановлено, що службовець приватного ліцею не вжив заходів, спрямованих на створення безпечних умов для використання футбольних воріт, унаслідок чого 6-річний хлопчик травмувався", - йдеться в повідомленні.

Максимальна санкція статті передбачає 5 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 14 вересня 2021 року лікарі, які приїхали на виклик, виявили на шкільному стадіоні на вулиці Академіка Павлова непритомну дитину, а поруч із хлопчиком лежали металеві футбольні ворота. Дитину у важкому стані госпіталізували.