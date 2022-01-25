Пентагон помітив посилення російського угруповання поблизу України, не бачить деескалації

Росія останнім часом посилила свої угруповання поблизу кордону з Україною та Білоруссю, ознак деескалації немає, повідомив у понеділок представник Пентагону Джон Кірбі.

"Ми досить чітко дали зрозуміти, що не говоритимемо про пересування їхніх солдатів, але вони продовжують переводити групи солдатів до західного кордону, до кордону з Україною, а також до Білорусі. Кількість (військ - ІФ) там також збільшується", - заявив Кірбі під час пресконференції.

За словами Кірбі, "не йдеться про деескалацію. Навпаки, вони стягують додаткові сили".