Зеленський обговорив із президентом Євроради питання підготовки превентивних європейських санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, під час якої, зокрема, вони обговорювали питання підготовки широкого пакету європейських превентивних економічних та політичних санкцій проти РФ, які змогли б стримати потенційну подальшу ескалацію, повідомляє пресслужба служба глави держави.

Наголошується, що основну увагу під час бесіди було приділено координації міжнародних політико-дипломатичних зусиль для деескалації безпекової ситуації навколо нашої держави.

"Володимир Зеленський відзначив, що для України важливим є збереження єдності усіх країн-членів ЄС щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Україна не піддаватиметься на провокації, натомість разом зі своїми партнерами зберігатиме спокій та витримку", - повідомляють в Офісі президента.

Там уточнюють, що співрозмовники обговорили питання підготовки Європейським Союзом уже на нинішньому етапі широкого пакету превентивних економічних та політичних санкцій, а також безпекових санкцій щодо РФ, які змогли б стримати потенційну подальшу ескалацію.

"Президент України наголосив на необхідності забезпечення стабільного розвитку вітчизняної економіки в умовах нинішньої безпекової ситуації. У цьому зв’язку він подякував Євросоюзу за своєчасне рішення щодо виділення макрофінансової допомоги в обсязі 1,2 млрд євро, яке було ухвалене, зокрема, за результатами його нещодавньої розмови з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн", - наголошують в Офісі глави держави.

У ОП уточнюють, що лідери скоординували позиції щодо подальшого діалогу між Україною та Європейським Союзом на 2022 рік.

"Найближчим часом буде визначено дату чергового, 24-го саміту Україна–ЄС. А вже в середині цього року за участю керівництва Єврокомісії, міжнародних партнерів, а також європейського та міжнародного бізнесу в Києві відбудеться енергетичний бізнес-форум з метою спільного обговорення ризиків для енергетичної безпеки всієї Європи", - підсумували в ОП.