Події

16:18 24.01.2022

Зеленський обговорив із президентом Євроради питання підготовки превентивних європейських санкцій проти РФ

2 хв читати
Зеленський обговорив із президентом Євроради питання підготовки превентивних європейських санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, під час якої, зокрема, вони обговорювали питання підготовки широкого пакету європейських превентивних економічних та політичних санкцій проти РФ, які змогли б стримати потенційну подальшу ескалацію, повідомляє пресслужба служба глави держави.

Наголошується, що основну увагу під час бесіди було приділено координації міжнародних політико-дипломатичних зусиль для деескалації безпекової ситуації навколо нашої держави.

"Володимир Зеленський відзначив, що для України важливим є збереження єдності усіх країн-членів ЄС щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Україна не піддаватиметься на провокації, натомість разом зі своїми партнерами зберігатиме спокій та витримку", - повідомляють в Офісі президента.

Там уточнюють, що співрозмовники обговорили питання підготовки Європейським Союзом уже на нинішньому етапі широкого пакету превентивних економічних та політичних санкцій, а також безпекових санкцій щодо РФ, які змогли б стримати потенційну подальшу ескалацію.

"Президент України наголосив на необхідності забезпечення стабільного розвитку вітчизняної економіки в умовах нинішньої безпекової ситуації. У цьому зв’язку він подякував Євросоюзу за своєчасне рішення щодо виділення макрофінансової допомоги в обсязі 1,2 млрд євро, яке було ухвалене, зокрема, за результатами його нещодавньої розмови з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн", - наголошують в Офісі глави держави.

У ОП уточнюють, що лідери скоординували позиції щодо подальшого діалогу між Україною та Європейським Союзом на 2022 рік.

"Найближчим часом буде визначено дату чергового, 24-го саміту Україна–ЄС. А вже в середині цього року за участю керівництва Єврокомісії, міжнародних партнерів, а також європейського та міжнародного бізнесу в Києві відбудеться енергетичний бізнес-форум з метою спільного обговорення ризиків для енергетичної безпеки всієї Європи", - підсумували в ОП.

Теги: #мішель #зеленський #розмова
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:30 24.01.2022
Зеленський подякував президенту ЄК за новий пакет фіндопомоги Україні

Зеленський подякував президенту ЄК за новий пакет фіндопомоги Україні

19:25 23.01.2022
Порошенко повідомив, що його участь у засіданні Ради Україна-НАТО блокується за вказівкою Зеленського

Порошенко повідомив, що його участь у засіданні Ради Україна-НАТО блокується за вказівкою Зеленського

15:09 23.01.2022
Зеленський привітав українських олімпійців з початком Олімпіади в Пекіні

Зеленський привітав українських олімпійців з початком Олімпіади в Пекіні

14:55 22.01.2022
Зеленський у День Соборності: впевнений, що в Донецьку і Криму буде проголошено новий "Акт злуки" України

Зеленський у День Соборності: впевнений, що в Донецьку і Криму буде проголошено новий "Акт злуки" України

13:22 22.01.2022
Зеленський прибув із робочою поїздкою до Запоріжжя

Зеленський прибув із робочою поїздкою до Запоріжжя

09:58 22.01.2022
Зеленський у День Соборності: Єдність українського народу – основа наших успіхів і незалежності

Зеленський у День Соборності: Єдність українського народу – основа наших успіхів і незалежності

08:04 22.01.2022
Фон дер Ляєн запевнила Зеленського у готовності ЄС працювати з Україною в сфері енергетики

Фон дер Ляєн запевнила Зеленського у готовності ЄС працювати з Україною в сфері енергетики

23:16 21.01.2022
Блінкен обговорив із Кулебою підсумки зустрічей у Європі щодо ситуації навколо України

Блінкен обговорив із Кулебою підсумки зустрічей у Європі щодо ситуації навколо України

21:49 21.01.2022
Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії питання енергетичної безпеки та розвиток безпекової ситуації навколо України

Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії питання енергетичної безпеки та розвиток безпекової ситуації навколо України

19:21 21.01.2022
Аваков у відповідь на слова Зеленського про можливість окупації Харкова Росією: Обережніше зі словами, це не серіал і не вистава

Аваков у відповідь на слова Зеленського про можливість окупації Харкова Росією: Обережніше зі словами, це не серіал і не вистава

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін має намір провести позачергове засідання у понеділок увечері - джерело

ДБР: Порошенко не здав документи для виїзду за кордон за рішенням суду

Зеленський скликає засідання РНБО на 17:00, планується розглянути питання щодо захисту нацбезпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз

НАТО на тлі нарощування РФ військового угруповання біля України приводить війська у боєготовність

Харківщина готова до будь-яких надзвичайних ситуацій - СБУ

ОСТАННЄ

Кабмін має намір провести позачергове засідання у понеділок увечері - джерело

У Запоріжжі анонім повідомив про мінування всіх шкіл та дитсадків, евакуйовано тисячі дітей

Президент ПАРЄ закликав РФ до деескалації ситуації на кордоні з Україною

НАТО відправить до Литви нові контингенти у відповідь на російські війська, що направляють до Білорусі

Голова ВООЗ попередив, що говорити про кінець пандемії COVID-19 ще зарано

ДБР: Порошенко не здав документи для виїзду за кордон за рішенням суду

У Раді зареєстровано проект постанови про звернення до світової спільноти стосовно неприйнятності військового шантажу України з боку Росії

Джонсон: Вторгнення РФ в Україну спричинить кровопролитний запеклий конфлікт, але його ще можна уникнути

Зеленський скликає засідання РНБО на 17:00, планується розглянути питання щодо захисту нацбезпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз

Посольство Франції готове адаптувати позицію щодо репатріації дипломатів відповідно до розвитку безпекової ситуації в Україні

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА