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15:44 24.01.2022

ДБР: Порошенко не здав документи для виїзду за кордон за рішенням суду

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ДБР: Порошенко не здав документи для виїзду за кордон за рішенням суду

П'ятий президент України (2014-2019 рр.), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко за рішенням суду зобов'язаний здати до відповідних органів держвлади документи для виїзду за кордон, до цього часу він цього не зробив, зазначають у Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Щодо чергових інформаційних маніпуляцій навколо питання виїзду за кордон підозрюваного - народного депутата України Петра Порошенка…19 січня 2022 року Печерський районний суд Києва обрав Порошенку П. О. запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання… зокрема, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну", - йдеться у повідомленні, розміщеному у понеділок на сайті ДБР.

У Бюро наголошують, що "за таких обставин підозрюваний Порошенко зобов'язаний здати свої закордонні паспорти до відповідних органів державної влади, що виключає можливість виїзду за межі України".

"Однак до цього часу це зобов'язання підозрюваний не виконав", - заявляють у ДБР.

23 січня Порошенко заявив, що влада заблокувала його участь у засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО.

"Є запрошення від НАТО до штаб-квартири Північноатлантичного альянсу. Є рішення парламенту України, що "Європейську солідарність" у Парламентській Асамблеї НАТО представляю саме я. Є подання глави про склад української делегації у Міжпарламентській раді Україна-НАТО за моєї участі. Є квиток до Брюсселя - і, що важливо, квиток назад", - заявив Порошенко у відеозверненні, оприлюдненому на сайті політсили у неділю ввечері.

П'ятий президент наголосив, що особисте зобов'язання, яке на нього наклав суд, не забороняє відрядження за кордон. "Потрібний лише дозвіл слідчих. Але особисто Зеленський дав вказівку заблокувати мені виїзд із України та зірвати всі мої міжнародні зустрічі, заплановані на цей тиждень. І ця заборона виглядає як переконливий доказ політично мотивованих переслідувань опозиції з боку влади - під час війни", - зазначає лідер партії.

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Печерський райсуд Києва 19 січня обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду за кордон. Отже, клопотання прокуратури, в якому вона просила про арешт Порошенка з альтернативою застави 1 млрд грн, суд не задовольнив.

Порошенко заявив про обмеження його політичної діяльності у зв’язку з рішенням суду. Він та його захисники заявили, що подадуть апеляцію на це рішення суду. Офіс генпрокурора, у свою чергу, також повідомив про намір оскаржити ухвалу суду.

Теги: #дбр #порошенко #паспорти
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