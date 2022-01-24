Події

15:17 24.01.2022

Джонсон: Вторгнення РФ в Україну спричинить кровопролитний запеклий конфлікт, але його ще можна уникнути

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Джонсон: Вторгнення РФ в Україну спричинить кровопролитний запеклий конфлікт, але його ще можна уникнути

Вторгнення Росії в Україну спричинить кровопролитний запеклий конфлікт, однак цієї війни може і не бути, заявив у понеділок прем'єр Великої Британії Борис Джонсон.

"Вторгнення в Україну з позиції Росії буде болючою, жорстокою та кровопролитною подією. Дуже важливо, щоб люди в Росії розуміли, що це може бути новою Чечнею", - заявив Джонсон в ефірі телеканалу Sky News.

При цьому він додав, що не вважає, що напад на Україну послідує неодмінно.

"Це не той шлях, яким світу варто йти. Я сподіваюся, у Кремлі це розуміють", - додав британський прем'єр.

Теги: #рф #джонсон
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