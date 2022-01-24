"Євросолідарність" пропонує переглянути окремі статті бюджету для збільшення грошового утримання військовослужбовців

Фракція "Європейська солідарність" пропонує переглянути окремі статті бюджету та перерозподілити кошти, спрямувавши їх, зокрема, на збільшення грошового утримання військовослужбовців, заявив співголова фракції Петро Порошенко.

"Фракція "Європейська солідарність" зареєструвала законопроєкт №6542 - зміни до бюджету. 50 млрд (грн - ІФ) потрібно зняти з "Великого крадівництва", з резервів, зокрема за рахунок Міжнародного валютного фонду, і спрямувати, по-перше, на збільшення грошового утримання військовослужбовців", - сказав Порошенко на погоджувальній раді керівників фракцій та груп у понеділок.

Він наголосив, що кошти необхідні для зміцнення обороноздатності України на тлі ескалації російської агресії. За словами Порошенка, гроші потрібні, зокрема, і для закупівлі бронежилетів та касок.

Законопроєкт №6542 про внесення змін до закону "Про державний бюджет України" на 2022 рік щодо збільшення видатків на оборону та зміцнення обороноздатності держави зареєстровано у Верховній Раді 24 січня, повідомляє сайт парламенту.