Події

07:34 24.01.2022

Понад 50% нових випадків коронавірусу в Мінську припадають на "омікрон"

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Понад 50% нових випадків коронавірусу в Мінську припадають на "омікрон"

Штам коронавірусу "омікрон" стрімко поширюється Білоруссю, за останній тиждень понад половини діагностованих випадків COVID-19 є омікроном, заявила перший заступник міністра охорони здоров'я країни Олена Кроткова.

"За даними епідеміологів, за останній тиждень серед штамів коронавірусу, що циркулюють Мінськом, понад 50% - це вже омікрон. У регіонах питома вага омікрону дещо нижча, але це справа часу. Тому омікрон у нас є, і поки що не можна сказати, що він єдиний. Також циркулюють дельта та грип", - заявила Кроткова в ефірі телеканалу ОНТ у неділю.

Водночас білоруське МОЗ заявило про достатню кількість ліжкового фонду, і готовність на піку четвертої хвилі COVID-19 додати до нього 10-15%. "Наразі перепрофільовано для надання допомоги пацієнтам з COVID-19 лише 9%. Тобто решта ліжкового фонду працює в плановому режимі", - зазначила Кроткова.

 

 

Теги: #омікрон #білорусь
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