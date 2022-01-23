В Україні за добу виявили 15 444 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужало 2 030 людей, 86 померли

В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 15 444 нові випадки захворювання на COVID-19, одужало 2 030 людей, 86 померли, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 22 січня в Україні: зафіксовано 15 444 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 298, медпрацівників – 264); 38 861 особа вакцинована проти COVID-19. Першу дозу отримали 14 639 людей, другу дозу - 13 656 осіб, додаткову дозу отримали 332 особи, бустерну дозу - 10 234 особи. Також за минулу добу: госпіталізовано - 2 774 особи; летальних випадків - 86; одужало – 2 030 осіб", - сказано у повідомленні у Telegram-каналі.

Днем раніше, 22 січня за добу виявили 22 473 нові випадки захворювання на СOVID-19, 21 січня за добу виявили 20 156 нових випадків захворювання на СOVID-19, 20 січня за добу виявили 18 479 нових випадків захворювання на СOVID-19, 19 січня за добу 12 815 нових випадків захворювання СOVID-19, 18 січня за добу виявили 8 558 нових випадків захворювання СOVID-19, 17 січня за добу виявили 5 072 нові випадки захворювання СOVID-19, 16 січня за добу виявили 6 379 нових випадків захворювання СOVID-19, 15 січня за добу виявили 10 569 нових випадків захворювання на Сovid-19, 14 січня виявили 10 476 нових випадків захворювання СOVID-19, 13 січня за добу виявили 10 046 нових випадків захворювання СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 857 455 осіб; одужало – 3 582 908 осіб; летальних випадків - 99 215.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 155 838 осіб, з них отримали першу дозу – 15 155 836 осіб, отримали дві дози – 14 457 249 осіб, отримали додаткову дозу – 13 021 особа, бустерну дозу – 203 445 осіб. Загалом проведено 29 829 551 щеплення.