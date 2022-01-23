У Вашингтоні заявили про стурбованість інформацією британського МЗС про плани Росії стосовно керівництва в Україні

Глибоку занепокоєність викликала в Білому домі заява МЗС Великої Британії про наміри Росії привести до влади в Україні лояльне керівництво.

Британське МЗС повідомило в ніч на неділю: "У нас є інформація, згідно з якою російська влада прагне привести до влади в Києві проросійського лідера. Ця робота ведеться в той час, як РФ роздумує, чи потрібно їй напасти і окупувати Україну".

"Такі змови викликають глибоке занепокоєння. Український народ має суверенне право визначати своє власне майбутнє, і ми підтримуємо наших демократично обраних партнерів в Україні", - заявила у зв'язку з цим представник Ради нацбезпеки Білого дому Емілі Горн.

У МЗС РФ назвали заяву Лондона дезінформацією та провокаційною діяльністю.

"Поширена МЗС Британії дезінформація є ще одним свідченням того, що саме країни НАТО на чолі з англосаксами займаються ескалацією напруженості навколо України", - заявили в МЗС Росії.