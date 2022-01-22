Мінцифри спростовує витік бази персональних даних українців

Міністерство цифрової трансформації України спростовує витік бази персональних даних українців, який вважає провокацією та продовженням гібридної війни.

"Починаючи з минулих вихідних, в інтернеті постійно з’являються оголошення щодо продажу даних, нібито отриманих під час кібератаки, що відбулася з 13 на 14 січня. У тому числі багато оголошень стосується продажу бази даних Дії. Такі оголошення мають на меті не тільки залякати суспільство. А ще й дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектора", - йдеться у Telegram-каналі Мінцифри в суботу.

У Мінцифри наголошують, що користувачами мобільного застосунку "Дія" є 13,5 млн українців, а не 2 млн, як зазначається в оголошеннях.

При цьому, за словами Мінцифри, сама програма не зберігає персональні дані, а лише відображає те, що зберігається у відповідних державних реєстрах.

"Закликаємо українців не піддаватися паніці. Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. А оголошення про можливість купити дані, отримані після зламу 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року", - заявили у відомстві.

Раніше в мережі з'явилась інформація про те, що новий користувач одного з тематичних форумів під ніком FreeCivillian розмістив оголошення про продаж бази персональних даних громадян України, що містить 2,6 млн. записів з реєстру державного порталу "Дія".

Анонім обіцяє за $15 тис. надати доступ до ПІБ, адрес електронної пошти, дат народження, номерів телефонів, ІПН, паспортних даних (включно з ID-картами та даними закордонних паспортів); 13,5 млн низькоякісних зображень паспортів, прав водія, військових квитків, дипломів, сертифікатів тощо; 4,1 млн. файлів з даними українців.

Продавець також виклав фрагменти зазначених баз даних відкрито.