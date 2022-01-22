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15:38 22.01.2022

Порошенко: Інтереси держави – понад усе, закликаю всіх до єдності заради України

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Порошенко: Інтереси держави – понад усе, закликаю всіх до єдності заради України

П'ятий президент України (2014-19), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко наголосив, що інтереси держави понад усе і закликав усіх до єдності заради України.

"Дуже своєчасно і дуже символічно, що ми саме в День Соборності проводимо форум, круглий стіл із закликом і головним девізом "єдність".  Хто був у Фастові, може переконатися, що штабний вагон, де була підписана історична угода про об’єднання УНР і ЗУНР, і досі мертво стоїть на коліях. Але ідеї, які були там задекларовані, ці ідеї як ніколи актуальні для сьогоднішньої України.  Не важко об’єднуватись. І це не про українців – "де два українці, там три гетьмани", - сказав Порошенко на круглому столі "єдність народу. Захист демократії. Оборона держави", передає пресслужба політсили.

Він наголосив, що пишається тим, що "в 2014 році як Верховний Головнокомандувач спільно з урядом  на чолі з Арсенієм Яценюком, спільно з парламентською коаліцією, де обєдналися різноманітні сили, 5 партій об‘єдналися в конституційну більшість, дали  відсіч російському агресору і де-факто зберегли державу".

"І зараз треба просто повторити той вчинок...і я закликаю до єдності. До символічного акту, який нам потрібно підписати і підписати вже зараз. Я дуже шкодую, що немає тут Зеленського і немає тут влади. Але ми не можемо залишатися заручниками, ми закликаємо владу взяти участь у процесі об'єднання", - зазначив лідер партії.

Також Порошенко додав, що "Зеленський точно не мій друг", проте інтереси держави вищі.

"І ця дріб‘язковість, переслідування опозиції точно не дає аргументів для об’єднання. Але інтереси  держави вищі. І сьогодні мій голос також за об’єднання. Не буде влади - потрібно об'єднатися демократичним опозиційним силам... за час війни ми відкрили прості істини. Перша істина. Той хто не годує свою армію – буде годувати іншу. Друга істина: хочеш миру – готуйся до війни. Третя істина: як не заглядай в очі і не плач, Москва сльозам не вірить. І об’єднання цих трьох істин – четверта. Це є "геть від Москви", разом – до ЄС та НАТО. Це має бути спільною платформою, яка нас всіх об’єднає", - заявив Порошенко.

Теги: #порошенко #єдність
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