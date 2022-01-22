Події

07:19 22.01.2022

В Україну надійшла перша летальна допомога від США

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В Україну надійшла перша летальна допомога від США

В Україну надійшла перша частина військової допомоги від США, повідомляє посольство США в Україні в Twitter.

"Перша з кількох партій безпекової допомоги, нещодавно ухваленої президентом Байденом для України, сьогодні вночі прибула в Київ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цей вантаж містить близько 200 тис. фунтів летальної зброї, зокрема, боєприпаси для захисників України на лінії фронту.

"Ця допомога, а також допомога з безпеки на понад $2,7 млрд США, надана Україні з 2014 року, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів зміцненню оборони України на тлі російської агресії, що росте", - додали в посольстві.

Також у дипвідомстві зазначили, що у 2021 р. США надали Україні безпекову допомогу на суму понад $650 млн, включаючи цей пакет допомоги і понад $2,7 млрд безпеки загалом з 2014 року.

"Сполучені Штати продовжуватимуть надавати таку допомогу для підтримки Збройних сил України, підтримуючи їх у невпинному захисті суверенітету та територіальної цілісності України від російської агресії", - наголосили у посольстві.

Крім того, у відомстві зазначили, що як повідомив президент США Джозеф Байден президенту РФ Володимиру Путіну, "у разі подальшого вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати нададуть Україні набагато більше обладнання для оборони на додаток до того, що вже було надано", - йдеться у повідомленні.

 

 

 

 

Теги: #сша #україна #допомога
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