Події

23:07 21.01.2022

ФРН блокує передання Естонією Україні озброєнь німецького походження

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ФРН блокує передання Естонією Україні озброєнь німецького походження

Влада ФРН не дозволяє своїй союзниці в НАТО Естонії здійснювати постачання Україні тих озброєнь, які мають німецьке походження, повідомила в п'ятницю газета Wall Street Journal з посиланням на представників влади Німеччини та Естонії.

За даними видання, йдеться про артилерію - 122-мм гаубиці Д-30, виготовлені ще в СРСР. Раніше вони розташовувалися в НДР, а після об'єднання Німеччини Берлін передав їх Фінляндії у 1990-ті роки, Фінляндія зі свого боку передала їх Естонії у 2009 році.

Проте, нагадує Wall Street Journal, Берлін, на відміну від США, Британії, Польщі та інших союзників з НАТО, поки що відмовляється від постачання летальних озброєнь Україні.

За останні тижні, зазначає газета, Естонія запитувала у Берліна дозвіл на відправлення цієї артилерії в Україну, якого вимагає німецьке законодавство про експорт.

Таким чином, резюмує Wall Street Journal, ця ситуація зазначає складнощі, з якими стикаються США та їхні європейські союзники у виробленні єдиної відповіді на нарощування Росією військового угруповання біля кордонів України.

Раніше у п'ятницю канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що уряд Німеччини не планує постачати летальне озброєння Україні.

"Якщо дійде до військової агресії, то це матиме важкі наслідки. Яких конкретних заходів ми тоді вживатимемо, обговорюватимемо у відповідний час. В уряді ФРН є чітка позиція щодо експорту зброї. Експорт летальної зброї з Німеччини останніми роками ми не підтримували" , – сказав він журналістам у Берліні.

 

 

Теги: #естонія #фрн #озброєння #україна
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