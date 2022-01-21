Події

19:35 21.01.2022

Блінкен повідомив Кулебі про результати зустрічей у Берліні та Женеві

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Блінкен повідомив Кулебі про результати зустрічей у Берліні та Женеві

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про результати своїх зустрічей у Берліні та Женеві міністрові закордонних справ України Дмитру КулебІ.

"Провів розмову з держсекретарем США. Ентоні Блінкен поінформував мене про підсумки зустрічей у Берліні та Женеві. Я вдячний за нашу тісну координацію. Обговорили подальше зміцнення обороноздатності України. Дипломатичний трек контактів з РФ продовжує працювати, і це гарні новини", - написав Кулеба у Twitter.

 

Теги: #мзс #сша #блінкен
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