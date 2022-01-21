Події

19:28 21.01.2022

Добовий приріст хворих на COVID-19 продовжує зростати в країнах Балтії

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Добовий приріст хворих на COVID-19 продовжує зростати в країнах Балтії

У країнах Балтії за добу виявлено 16 930 нових випадків коронавірусу, що на 1 143 випадки більше за зареєстрований напередодні добовий приріст.

В Естонії за добу зафіксовано 4 480 нових випадків COVID-19, повідомив у п'ятницю департамент здоров'я. Це третій поспіль добовий рекорд захворюваності на COVID-19 в країні. Ще п'ятеро померлих. Загалом у республіці виявлено 278 498 випадків коронавірусу. Кількість жертв пандемії досягла 1 999.

У Литві за добу підтверджено 6 478 випадків COVID-19, повідомляє департамент статистики. Ще 12 хворих померли. У п'ятницю добовий приріст хворих на коронавірус пішов на спад, в республіці зареєстровано на 579 випадків менше зареєстрованих напередодні показників.

Загалом у Литві COVID-19 захворіло майже 595 700 людей. Померли від коронавірусу 7 700 пацієнтів.

У Латвії за добу зафіксовано 5 972 нових випадків коронавірусу, пише портал Delfi.ru з посиланням на дані центру профілактики та контролю захворювань. Добовий приріст нових хворих продовжує зростати, у п'ятницю виявлено на 1 087 випадків більше зареєстрованих напередодні показників.

14-денний кумулятивний показник захворюваності на 100 тис. жителів Латвії збільшився з 1895,1 до 2111,4 випадки. З початку пандемії коронавірус підтверджений у 324 999 жителів Латвії, 4 773 особи з померли.

 

 

Теги: #статистика #балтія #коронавірус
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