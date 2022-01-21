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07:38 21.01.2022

Суд залишив у СІЗО водія вантажівки, що розчавила таксі з водієм і пасажирами на в'їзді до Харкова

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Суд залишив у СІЗО водія вантажівки, що розчавила таксі з водієм і пасажирами на в'їзді до Харкова

Суд продовжив на місяць запобіжний захід водію вантажівки MAN, який здійснив у стані наркотичного сп'яніння ДТП, у результаті якого загинули двоє дорослих та трирічна дитина (ч.4 ст.286-1 КК України).

"Терміни досудового розслідування було продовжено до трьох місяців, у зв'язку з цим підозрюваному продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави до 26 лютого", - повідомив прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Як повідомлялося, увечері 25 листопада 2021 року в районі перехрестя окружної дороги та вул.Салтівське шосе вантажівка MAN з напівпричепом, що їхала на червоне світло, зіткнулася з автомобілем Chevrolet Nubira, який перетинав перехрестя на зелений сигнал світлофора. Після зіткнення MAN перекинувся на лівий борт на зустрічну смугу руху, де в цей час був автомобіль таксі Renault Logan. Крім того, напівпричіп сконтактував з автомобілем Suzuki СХ-4, який також знаходився на зустрічній смузі руху.

У результаті ДТП 49-річний водій таксі та двоє його пасажирів (49-річна жінка та трирічна дівчинка) загинули на місці пригоди. Ще 4 людей було доставлено до лікарні з тілесними ушкодженнями.

За даними експертизи, на момент ДТП водій вантажівки перебував під дією опіатів та канабіоїдів. Йому оголошено про підозру за ч.4 ст.286-1 КК України.

27 листопада 2021 року підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

 

 

Теги: #дтп #суд #харків
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