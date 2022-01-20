Події

10:47 20.01.2022

Зеленський вшанував пам'ять воїнів, які загинули за незалежність України

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Зеленський вшанував пам'ять воїнів, які загинули за незалежність України

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у вшануванні пам'яті українських військових, які загинули цього дня за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

"Біля Пам'ятного дзвона, розташованого на території Міністерства оборони, було оголошено прізвища 54 військовослужбовців, які загинули цього дня в різні роки війни. Серед них – 51 воїн, що героїчно загинув 20 січня 2015 року, захищаючи Донецький аеропорт. Після кожного озвученого прізвища військовослужбовець варти бив у дзвін, а салютна група робила залпи зі стрілецької зброї", - повідомляє Офіс президента України.

Після цього президент поклав квіти до Пам'ятного дзвона.

У церемонії вшанування також взяли участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони України Олексій Резніков, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні у 2014-2015 роках. 20 січня 2015 року завершилася оборона аеродрому.

Теги: #зеленський #память #міноборони #зсу
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