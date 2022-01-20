Події

08:23 20.01.2022

В Україні за добу виявили 18 479 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 4 446 людей, 131 померла

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В Україні за добу виявили 18 479 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 4 446 людей, 131 померла

В Україні станом на ранок четверга зафіксовано 18 479 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 4 446 людей, 131 померла, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 19 січня в Україні: зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2044, медпрацівників – 492); 74 759 осіб були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 976, другу дозу – 32 338 осіб, додаткову дозу отримали 518 осіб, бустерну дозу – 14 927 осіб. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 151 особу; летальних випадків – 131; одужало – 4 446 осіб", - сказано у повідомленні у Telegram-каналі.

Днем раніше, 19 січня за добу виявили 12 815 нових випадків захворювання СOVID-19, 18 січня за добу виявили 8 558 нових випадків захворювання СOVID-19, 17 січня за добу виявили 5 072 нові випадки захворювання СOVID-19, 16 січня за добу виявили 6 379 нових випадків захворювання СOVID-19, 15 січня за добу виявили 10 569 нових випадків захворювання СOVID-19, 14 січня виявили 10 476 нових випадків захворювання СOVID-19, 13 січня за добу виявили 10 046 нових випадків захворювання СOVID-19, 12 січня за добу виявили 7117 нових випадків захворювання СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 799 382 особи; одужало – 3 571 782 особи; летальних випадків - 98 843.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 080 101 особу, з них отримали першу дозу – 15 080 099 осіб, отримали дві дози – 14 375 825 осіб, отримали додаткову дозу – 11 205 осіб, бустерну дозу – 146 105 осіб. Загалом проведено 29 613 234 щеплення.

 

 

 

Теги: #статистика #коронавірус #україна
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