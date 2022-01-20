Події

07:05 20.01.2022

Реєстр МТСБУ відновив роботу після кібератаки

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Реєстр МТСБУ відновив роботу після кібератаки

Реєстр Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), доступ до якого був тимчасово обмежений через масовану кібератаку 14 січня, повністю відновив роботу.

"Громадяни можуть отримувати онлайн-сервіси, що стосуються даних про поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Інформація про автоцивілку відображається в застосунку Дія. Також відповідну інформацію можна отримати на сайті МТСБУ", - зазначено у повідомленні на Тelegram-каналі Держспецзв'язку.

Як повідомлялося, в результаті кібератаки було втрачено низку зовнішніх інформаційних ресурсів МТСБУ. Реєстр, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не пошкоджено.

 

 

 

Теги: #мтсбу #кібератака
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