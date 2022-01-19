Події

22:18 19.01.2022

Через дії РФ Боррель, Блінкен, Столтенберг та головування Польщі в ОБСЄ провели першу телефонну розмову для координації взаємодії у сфері безпеки

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Через дії РФ Боррель, Блінкен, Столтенберг та головування Польщі в ОБСЄ провели першу телефонну розмову для координації взаємодії у сфері безпеки

У контексті трансатлантичної та багатосторонньої координації щодо європейської безпеки, що триває, Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель взяв участь у першій чотиристоронній телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і польським головуванням в ОБСЄ.

Як повідомляє в середу в Брюсселі Зовнішня дипломатична служба ЄС, чотиристоронній телефонний контакт відбувся в середу ввечері після нещодавніх обмінів думками між партнерами, зокрема з українською стороною та напередодні переговорів США з Росією.

"Вони обговорили нарощування Росією військової могутності навколо України, а також поточні двосторонні та міжнародні дипломатичні взаємодії, пов'язані зі спробами Росії перерозподілити заходи щодо гарантування безпеки в Європі. Вони підтвердили необхідність дотримання основоположних принципів чинної архітектури європейської безпеки, закріплених, зокрема, в рамках ОБСЄ", - сказано у повідомленні.

Сторони наголосили на "своїй рішучості продовжувати інтенсивні консультації щодо визначення шляхів врегулювання ситуації за допомогою двосторонньої та багатосторонньої дипломатичної взаємодії та подання сильного, чіткого та єдиного трансатлантичного фронту".

Зазначається, що міністри закордонних справ ЄС продовжать обговорення цього питання на майбутньому засіданні Ради у Брюсселі в понеділок. "Високий представник Боррель запросив держсекретаря Блінкена приєднатися до цієї зустрічі", - йдеться у повідомленні.

 

 

Теги: #рф #єс #нато #обсє
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