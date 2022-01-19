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18:06 19.01.2022

Блінкен пообіцяв поінформувати Україну про результати зустрічі з Лавровим у Женеві

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Блінкен пообіцяв поінформувати Україну про результати зустрічі з Лавровим у Женеві

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що поінформує Україну після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві в п'ятницю.

"В останні тижні ми провели понад 100 дипломатичних консультацій, зокрема з Україною, НАТО, ЄС, ОБСЄ, "Бухарестською дев'яткою", різними членами цих організацій, щоб переконатися, що ми єдині й говоримо в один голос. Ми ясно давали зрозуміти, що прихильні дипломатичному шляху деескалувати конфлікт із Росією. Тому я прямую до Берліна, щоб проконсультуватися з деякими нашими найближчими європейськими партнерами. Й тому я зустрічаюся з міністром закордонних справ РФ Лавровим у Женеві в п'ятницю", - сказав Блінкен на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в середу.

Він додав, що мета цих зустрічей і одна з ключових тем - те, що він обговорив із президентом України Зеленським і міністром закордонних справ України Кулебою.

"І як ми постійно робили, ми поінформуємо наших українських партнерів відразу після зустрічі в Женеві й обговоримо подальші кроки", - наголосив Блінкен.

Теги: #лавров #блінкен
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