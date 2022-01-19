Події

17:40 19.01.2022

США нададуть Україні додаткову допомогу для оборони в разі агресії РФ - Блінкен

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США нададуть Україні додаткову допомогу для оборони в разі агресії РФ - Блінкен

У разі агресії РФ США нададуть Україні додаткові матеріали, які надалі допоможуть в обороні України, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Ми надавали оборонну допомогу Україні постійно, зокрема постачання, які відбулися в останні кілька тижнів. Я не заглиблюватимуся в деталі цієї допомоги. Минулого року ми дали Україні більше оборонної допомоги, ніж у будь-який момент із часів 2014 року. Ми робимо це на постійній основі. Постачання тривають. І більше буде найближчими тижнями. Якщо Росія вчинить будь-які агресивні спроби, агресію, вторгнеться в Україну, ми надамо додаткові матеріали, що надалі допоможуть в обороні України", - сказав Блінкен на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в середу.

Теги: #сша #оборона #україна
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