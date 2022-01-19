Блінкен запевнив Зеленського, що нічого не буде про Україну без України

Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив президента України Володимира Зеленського, що нічого не буде про Україну без України.

"Я поінформував президента України Володимира Зеленського сьогодні про наші переговори з Росією минулого тижня і наголосив, що нічого не буде про Україну без України. Я вітаю відданість України мирному врегулюванню та закликаю Росію використовувати дипломатію як єдиний шлях уперед", - написав Блінкен у Twitter у середу.