Події

15:29 19.01.2022

Захист оскаржить рішення суду з обмеженням виїзду Порошенка з України

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Захист оскаржить рішення суду з обмеженням виїзду Порошенка з України

Захист п'ятого президента України (2014-2019), лідера партії "Європейська солідарність", народного депутата Петра Порошенка оскаржить рішення Печерського районного суду Києва, яким на політика покладено особисті зобов'язання з обмеженням виїзду з України, заявляє адвокат Ілля Новіков.

"Прокуратура просила арешт із заставою в мільярд. Суд відмовив і виніс особисте зобов'язання, включаючи обмеження виїзду з країни. Оскаржуватимемо і це теж. Загальний знаменник - ізолювати і змусити мовчати", - написав Новіков на своїй сторінці у Facebook у середу.

Теги: #апеляція #порошенко #захист
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