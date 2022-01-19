Захист оскаржить рішення суду з обмеженням виїзду Порошенка з України

Захист п'ятого президента України (2014-2019), лідера партії "Європейська солідарність", народного депутата Петра Порошенка оскаржить рішення Печерського районного суду Києва, яким на політика покладено особисті зобов'язання з обмеженням виїзду з України, заявляє адвокат Ілля Новіков.

"Прокуратура просила арешт із заставою в мільярд. Суд відмовив і виніс особисте зобов'язання, включаючи обмеження виїзду з країни. Оскаржуватимемо і це теж. Загальний знаменник - ізолювати і змусити мовчати", - написав Новіков на своїй сторінці у Facebook у середу.