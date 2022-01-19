Події

15:19 19.01.2022

Порошенко: Буде не лише апеляція на рішення суду, а й міжнародна реакція

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Порошенко: Буде не лише апеляція на рішення суду, а й міжнародна реакція

П'ятий президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявляє, що на покладені на нього судом зобов'язання, що обмежують його політичну діяльність, буде не лише подано апеляцію, а й послідує належна міжнародна реакція.

"Це саме те, чого боїться Зеленський (можливість пересування Україною та світом для політичної діяльності – ІФ)… це те, за що вони відповідатимуть. І йтиметься не лише у вигляді апеляції. Політичне переслідування лідерів опозиції, ми сподіваємося, знайде відповідну реакцію у наших міжнародних партнерів, щонайменше ми звертатимемося і проситимемо про це", - сказав Порошенко, виступаючи перед прибічниками та журналістами в залі засідань Печерського районного суду Києва після оголошення рішення.

"Вони не сподівалися на арешт, вони сподівалися перешкодити моїй політичній діяльності – раз, вони намагалися дискредитувати мене в очах виборців – два, і вони намагалися дискредитувати мене в очах світу – три. Дискредитація в очах виборців – ніхто їм не повірив, дискредитація в очах світу – точно зворотний ефект", - наголосив політик.

"Обмеження політичної діяльності – це єдине, що було в їхніх руках, тому що вони нас бояться. Я наголошую, що свою політичну діяльність я активно проводитиму включно за участю у міжнародних заходах, які заздалегідь заплановані", - підсумував Порошенко.

Теги: #апеляція #порошенко
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