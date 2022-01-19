Події

15:06 19.01.2022

Суд оприлюднив рішення про арешт майна Порошенка

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Суд оприлюднив рішення про арешт майна Порошенка

Печерський районний суд Києва оприлюднив рішення від 6 січня про арешт майна п'ятого президента України (2014-1919), лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, повідомила народний депутат фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"6 січня, на Різдво, суд, залежний від Банкової, ухвалив рішення про арешт усього майна. Сьогодні це рішення оприлюднено", - написала Геращенко у Facebook у середу.

За її словами, заарештовано не лише майно п'ятого президента, "а й картини, які Порошенко передав до музею".

Теги: #порошенко #майно #арешт
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