В Україні за добу виявили 12 815 нових випадків захворювання на СОVID-19, одужали 5 413 осіб, 163 померли

В Україні станом на ранок середи зафіксовано 12 815 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали 5 413 людей, 163 померли, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 18 січня в Україні зафіксовано 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 422, медпрацівників - 464); 85 177 осіб були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 30 20 36 744 особи, додаткову дозу отримали 614 осіб, бустерну дозу - 17 618 осіб. Також за минулу добу госпіталізовано - 2 401 особу; летальних випадків - 163; одужали - 5 413 осіб", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі.

Днем раніше, 18 січня за добу виявили 8 558 нових випадків захворювання СOVID-19, 17 січня за добу виявили 5 072 нові випадки захворювання СOVID-19, 16 січня за добу виявили 6 379 нових випадків захворювання СOVID-19, 15 січня за добу виявили 10 569 нових випадків захворювання Сovid-19, 14 січня виявили 10 476 нових випадків захворювання СOVID-19, 13 січня за добу виявили 10 046 нових випадків захворювання СOVID-19, 12 січня за добу виявили 7 117 нових випадків захворювання СOVID-19, 1 січня за добу виявили 5 429 нових випадків захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 780 903 осіб; одужало – 3 567 336 особи; летальних випадків - 98 712.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 053 125 осіб, з них отримали першу дозу – 15 053 123 особи, отримали дві дози – 14 343 487 осіб, отримали додаткову дозу – 10 687 осіб, бустерну дозу – 131 178 осіб. Загалом проведено 29 538 475 щеплень.