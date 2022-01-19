На Луганщині правоохоронці розслідують загибель військового, одна з версій – самогубство

На Луганщині прокуратура розслідує загибель військовослужбовця, повідомила пресслужба спеціалізованої прокуратури об'єднаних сил у Facebook.

"18 січня 2022р. Луганською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 1998 року, уродженця села Новогригорівка Друга Кіровоградської області", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що військовослужбовець наклав на себе руки шляхом пострілу в підборіддя з довіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби.

За фактом загибелі військовослужбовця Луганською спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу. Розглядаються також інші версії, зокрема умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються вичерпні заходи з всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події.