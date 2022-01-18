Події

22:30 18.01.2022

Під час пожежі в одній із квартир Києва постраждав пенсіонер

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Під час пожежі в одній із квартир Києва постраждав пенсіонер

У Дніпровському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу в одній із квартир у житловому будинку на вул. Перова, постраждав літній чоловік, повідомила пресслужба столичної Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook.

"Встановлено, що пожежа виникла в одній із квартир на 4 поверсі 5-поверхового житлового будинку. Пожежа виникла в одній із житлових кімнат трикімнатної квартири. Рятувальники відразу ж розпочали гасіння пожежі", - сказано в повідомленні.

О 19:20 пожежу було локалізовано на площі 3 кв. м та о 19:31 – ліквідовано.

Під час гасіння пожежі з квартири врятували чоловіка 1946 року народження та передали бригаді медиків із попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння.

На місці події працювали 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 фахівців особового складу.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлять правоохоронці.

 

 

 

Теги: #постраждалий #пожежа #київ
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