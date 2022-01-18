Події

20:59 18.01.2022

У Пентагоні поки що не помітили ознак деескалації обстановки на кордоні РФ та України

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У Пентагоні поки що не помітили ознак деескалації обстановки на кордоні РФ та України

Військові США поки що не спостерігають свідчень деескалації ситуації на кордоні РФ та України, заявив у вівторок представник Пентагону Джон Кірбі.

"Ми продовжуємо бачити численну присутність російських військ у західній частині їхньої країни навколо східного, північно-східного кордону України. Це продовжує турбувати нас; немає знаків, указівок, що росіяни хочуть сприяти деескалації ситуації", - сказав він на брифінгу.

Він нагадав, що США раніше говорили РФ про бажання обговорювати зміни масштабів і характеру своїх військових навчань, проте лише за аналогічних кроків у відповідь з боку Росії.

Також Кірбі заявив, що характер розгортання військ РФ у регіоні дає російському командуванню "безліч можливостей". Водночас він сказав, що зараз важко сказати, який саме варіант дій обере Росія.

 

 

Теги: #сша #ситуація #росія #пентагон
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