Білий дім вважає Росію здатною атакувати Україну будь-якої миті

Росія здатна в будь-який момент вчинити напад на Україну, заявила у вівторок прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Зараз ми знаходимось у стані, коли Росія може будь-якої миті почати атаку в Україні", - сказала вона на брифінгу.

"Де ми перебуваємо зараз: президент (РФ Володимир - ІФ) Путін створив цю кризу, зібравши сто тисяч російських військових уздовж кордонів України, що включає нещодавнє перекидання російських військ до Білорусі для спільних навчань та проведення додаткових навчань на східному кордоні України", - зазначила вона.

Псакі нагадала про заплановані на п'ятницю переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова. За її словами, Блінкен наголосить на переговорах на необхідності деескалації ситуації та наголошуватиме на потенціалі дипломатичного врегулювання ситуації. Однак, додала Псакі, Росія має вирішити, чи зіткнеться вона з економічними наслідками своїх дій.