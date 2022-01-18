У Гонконгу через "дельту" присплять близько двох тисяч хом'яків

Після того, як у Гонконгу підтвердилося, що власник зоомагазину заразився штамом коронавірусу "дельта" від привезеного з-за кордону хом'яка, у регіоні вирішили приспати близько 2000 хом'яків, шиншил та інших дрібних гризунів, пише South China Morning Post.

Дослідження показало, що власник зоомагазину не міг заразитися від інших людей. Це був перший за три місяці випадок COVID-19, походження якого довго не могли з'ясувати. Потім виявилося, що до магазину привезли кілька хом'ячків із Нідерландів, і в одного з них виявилася "дельта", повідомляє АР.

За даними South China Morning Post, ще 11 хом'ячків із цього ж магазину виявилися переносниками коронавірусу. Крім того, серед контактів хворого виявили ще два нові випадки COVID-19 у людей.

18 січня департамент адміністрації Гонконгу, який відповідає за сільське господарство та екологію, призупинив імпорт хом'ячків у регіон. Всі магазини, в яких продаються хом'ячки, наказано припинити роботу. Приватним особам, які купили хом'ячків не раніше 22 грудня, наказано здати їх на присипання. Також приспали гризунів з магазинів. Перед евтаназією їх усіх протестують.

Власників хом'ячків, куплених до 22 грудня, закликали не виносити тварин з будинку.

У департаменті попередили всіх власників тварин, що потрібно жорстко дотримуватись правил гігієни, у тому числі після годівлі та чищення клітин, і обов'язково мити руки після всіх контактів.

"Не цілуйте їх та не залишайте їх на вулиці", - зажадали чиновники.

Усіх, хто купив хом'ячків у постраждалому магазині після 7 січня, відстежать та відправлять на обов'язковий карантин. Крім того, тварин у них буде вилучено для присиплення.

Джерело South China Morning Post раніше говорило, що випадок зараження власника магазину міг бути першим для Гонконгу, де підтвердиться передача вірусу від тварини до людини.