Медицина

19:30 17.08.2022

В Україні на середину серпня знаходилося близько 5,8 млн доз вакцин проти COVID-19

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В Україні на середину серпня знаходилося близько 5,8 млн доз вакцин проти COVID-19

В Україні на середину серпня на регіональному та національному рівні на складах та в медустановах знаходилося близько 5,8 млн доз вакцин проти COVID-19.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Міністерстві охорони здоров'я, йдеться про вакцини CoronaVac та Comirnaty від Pfizer. Крім того, на початку серпня в Україну доставили 100 тис. доз вакцини Janssen від Johnson&Johnson, які частково розвезли до регіонів і незабаром вони будуть доступні для щеплення.

У МОЗ уточнили, що Україна поки що не здійснює закупівлю вакцин проти COVID-19 за кошти держбюджету, всі вакцини Україна отримує в рамках глобальної програми COVAX, спрямованої на рівний доступ країн до вакцин проти COVID-19. Зокрема, у рамках COVAX наприкінці липня до України надійшло 500 тис. доз вакцини Comirnaty від Pfizer, а на початку серпня 100 тис. доз вакцини Janssen (Jcovden) від Johnson&Johnson.

"Чекаємо ще 100 тисяч цієї вакцини", - повідомили в МОЗ.

Крім того, у відомстві повідомили, що станом на 14 серпня в Україні щеплення від COVID-19 бустерною дозою отримали близько 1,8 млн осіб.

При цьому у відомстві наголосили, що другу дозу не отримали близько 695 тис. осіб, понад 13,5 млн. осіб не отримали бустерну дозу.

"Оптимальний термін отримання бустерної дози після базового курсу становить від шести до дев'яти місяців. Якщо минуло понад 9 місяців, все одно потрібно зробити бустерне щеплення. Починати весь курс вакцинації спочатку не потрібно", - пояснює МОЗ.

У відомстві нагадали, що для бустерної дози після базового курсу щеплення будь-якими вакцинами використовують вакцини Comirnaty від Pfizer або Janssen від Johnson&Johnson. Якщо базовий курс вакцинації було зроблено вакциною CoronaVac, то бустерне щеплення можна зробити будь-якою вакциною, яка є в Україні.

 

 

Теги: #вакцини #ковід

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