Медицина

11:32 09.02.2024

Понад 1 млн доз болгарської вакцини від дифтерії та правця доставлено в Україну

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Понад 1 млн доз болгарської вакцини від дифтерії та правця доставлено в Україну

В Україну доставили понад 1 млн доз болгарської вакцини від дифтерії та правця (АДП-М) зі зменшеним вмістом антигена, закупленої держпідприємством "Медичні закупівлі України" (МЗУ).

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, наступна поставка становитиме 18300 доз.

МОЗ уточнює, що 75% отриманої вакцини буде розподілено на медичні заклади в регіонах, а 25% вакцини зберігатимуться на національному рівні як резерв і можуть бути розподілені регіонами в разі потреби.

Вакцина призначена для вільних щеплень у календарі профілактичних вакцинацій проти дифтерії та правця, препарат містить очищені антитоксини.

"Попри воєнні виклики МОЗ зуміло забезпечити поставку вакцин для рутинної вакцинації", - прокоментував закупівлю заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар Ігор Кузін.

До календаря вакцинації внесено щеплення від 10 інфекційних захворювань: туберкульоз, гепатит "В", кір, епідемічний паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт і хіб-інфекція.

Теги: #вакцини #дифтерія

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