Медицина

16:31 24.01.2023

Україна має понад 8,6 млн доз від COVID-19 – представник ЦГЗ

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Україна має понад 8,6 млн доз від COVID-19 – представник ЦГЗ

В Україні на сьогодні є понад 8,6 млн доз від COVID-19.

Як повідомив під час вебінару у вівторок керівник відділу імунізації Центру громадського здоров'я (ЦОЗ) Андрій Пашинний, зокрема, нині в Україні є 5 млн доз вакцини "Короновак", 2,3 млн доз вакцини Pfizer та 115 тис. доз педіатричної вакцини Pfizer, а також близько мільйона доз вакцини Janssen від "Джонсон і Джонсон".

Водночас Пашинний зазначив, що вакцинальна кампанія стикається з низкою проблемних питань, серед яких, окрім активних бойових дій, зокрема, значна внутрішня міграція, визначення її обсягу та охоплення вакцинацією для планування вакцинальної кампанії на 2023 рік, а також "не надто гармонізована система розподілу". вакцин лише на рівні кожного регіону".

"Є тенденції, що віддалені райони не отримують усі вакцини", - сказав він.

Пашинний також повідомив про плани щодо покращення вакцинальної капанії, посилення регіональних центрів із контролю та профілактики захворювань та оптимізації ланцюжків постачання вакцин.

"У квітні 2023 року функція логістики всіх вакцин переходить від департаменту охорони здоров'я на регіональні центри з контролю та профілактики захворювань", - сказав він.

Теги: #вакцини #цоз #covid_19

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