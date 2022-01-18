Події

12:20 18.01.2022

Поліція перевіряє інформацію про нібито мінування понад 30 шкіл у Києві

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Поліція перевіряє інформацію про нібито мінування понад 30 шкіл у Києві

Поліція Києва перевіряє інформацію про нібито мінування понад 30 навчальних закладів столиці, повідомили у ГУ Нацполіції Києва.

"На колцентр СБУ надійшла інформація про нібито мінування понад 30 об'єктів (шкіл), інформацію наразі перевіряє поліція", - сказали в главку.

У свою чергу видання "Сегодня" з посиланням на пресслужбу столичної поліції повідомило, що в Києві правоохоронці перевіряють інформацію про мінування 46 шкіл.

"Надійшло повідомлення про мінування столичних шкіл. Йдеться про 40 навчальних закладів у різних районах столиці. Перевірка приміщень шкіл ще триває. Працюють вибухотехніки та кінологи. Вони перевіряють приміщення шкіл", - повідомляє видання.

Раніше повідомлялося, що у Києві перевіряють інформацію про мінування Київського апеляційного суду та Окружного адміністративного суду, проводиться евакуація працівників та відвідувачів.

Теги: #мінування #школи #київ
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