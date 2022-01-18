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07:10 18.01.2022

Печерський районний суд Києва оголосить рішення щодо обрання запобіжного заходу 19 січня

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Печерський районний суд Києва оголосить рішення щодо обрання запобіжного заходу 19 січня

Печерський районний суд Києва не виніс у понеділок рішення щодо обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку у "вугільній справі", засідання перенесено на 19 січня.

"Суд у справі Порошенка відбудеться у середу. Засідання перенесене на 19 січня о 14:00!", - написав у своєму Тelegram-каналі народний депутат партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Вони ухвалили рішення оголошувати рішення на Хрещення... Я вам дякую і чекаю на вас 19 числа", - сказав Порошенко біля будівлі суду в понеділок увечері.

"Щось у них пішло не так... поки що у них сценарій зірвався... Сьогодні ми не виграли війни, ми навіть не виграли бій, але ми не дали їм просунутися", - додав він.

Як повідомлялося, ДБР 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Раніше в рамках цього ж кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Медведчуку та колишньому міністру енергетики Демчишину.

Порошенко з 17 грудня 2021 року перебував у дипломатичному турне. Він заявив, що повернеться до України 17 січня.

Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора та ухвалив рішення про арешт майна Порошенка, яке, згідно з державними реєстрами, належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права тощо.

Вранці 17 січня Порошенко повернувся до України та прибув до Печерського райсуду Києва для обрання запобіжного заходу. Під будинком суду зібралися прихильники Порошенка.

Теги: #перенесення #порошенко #суд
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