Для святкування Водохреща в Києві підготували 15 локацій для купання

Столичні комунальники підготували 15 локацій для безпечного купання під час святкування Водохреща 19 січня, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації в понеділок.

"Цього року для святкування Водохреща комунальне підприємство "Плесо" облаштувало в межах Києва 15 локацій. На кожній із них 19 січня із 9:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники Kyiv Lifeguard Service від КП "Плесо" та Спеціалізованої аварійно-рятувальної водолазної служби (САРВС), а також працюватимуть медпункти", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що такі зони працюватимуть у Дніпровському, Оболонському та Деснянському районах столиці. Серед них, зокрема, зона відпочинку "Дитяча", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів; "Венеція", Дніпровський район, р. Дніпро, Острів Долобецький; "Наталка", Оболонський район, Затока Наталка, вул. Прирічна; "Наталка 2" (парк); "Галерна", Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська; "Передмістна Слобідка", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів; "Тельбін", Дніпровський район, вул. Тичини; "Райдуга", Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка; "Троєщина", Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака; "Пуща-Водиця", Оболонський район, ставок №8 на р. Горенка; "Вербне", Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна, "Центральна", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів, озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська-просп. Оболонський; "Веселка", Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська, 7; "Чорторий", Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець.

У КМДА також закликають киян бути пильними та дотримуватися правил безпечного купання під час святкування Водохреща.