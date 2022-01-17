Берлін чекає від Москви кроків щодо зниження напруженості навколо України - канцлер Шольц

Берлін чекає від Москви кроків щодо деескалації ситуації навколо України, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Ми чекаємо однозначних кроків з деескалації ситуації", - сказав Шольц журналістам у понеділок під час прес-конференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

У понеділок Шольц проводить в Іспанії перший візит як канцлера ФРН. Він знову наголосив, що необхідно всіма силами запобігти можливому конфлікту між Росією і Україною, а порушення цілісності України матиме серйозні наслідки.

"Ситуація дуже серйозна, пересування сил уздовж українського кордону не можна не помітити, воно масштабне і становить небезпеку для суверенітету України", - сказав канцлер.

За його словами, необхідно "зробити все можливе для того, щоб не дійшло до військової інтервенції", при цьому він укотре попередив, що порушення кордонів України матиме "важкі наслідки".

"Мета - запобігти, щоб до цього не дійшло, тому я хочу вказати на різні формати переговорів", - сказав він, додавши, що новий уряд Німеччини дотримується єдиної позиції з цього комплексу питань.