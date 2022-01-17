Події

16:05 17.01.2022

Передано до суду справу експредставника омбудсмена, який вчинив бійку у готелі Святогірська у 2020 році

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Передано до суду справу експредставника омбудсмена, який вчинив бійку у готелі Святогірська у 2020 році

Поліція м. Слов'янська Донецької області завершила розслідування кримінального провадження за обвинуваченням колишнього представника уповноваженого Верховної Ради у Донецькій та Луганській областях Павла Лисянського у хуліганських діях у зв'язку з бійкою у готельному комплексі у 2020 році.

"Розслідування за підозрою колишнього представника уповноваженого Верховної Ради у хуліганських діях у розважальному закладі завершено, обвинувальний акт передано до суду", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Національній поліції України.

Адвокат потерпілої сторони - охоронця, побитого під час інциденту, та закладу як юрособи - правозахисник Геннадій Борисичев уточнив агентству, що 14 січня 2021 року Лисянському було пред'явлено обвинувальний акт. "Наразі матеріали справи відкрито сторонам, поки що невідомо, коли саме справу буде розглянуто в суді по суті", - сказав він.

Адвокат уточнив, що Лисянському інкримінують ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) та ч. 1 ст. 122 КК (навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості). "За цими статтями Лисянському загрожує термін до п'яти років ув'язнення", - сказав адвокат.

Представник інтересів потерпілої сторони нагадав, що інцидент стався у грудні 2020 року у готельному комплексі м. Святогорська Донецької області. За словами адвоката, Лисянський, будучи у стані алкогольного сп'яніння, вчинив хуліганські дії на території комплексу та побив охоронця закладу.

Як повідомлялося, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова після службової перевірки звільнила Лисянського за бійку в кафе.

Теги: #лисянский_павел #суд
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