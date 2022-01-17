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14:17 17.01.2022

Діалог України та Німеччини щодо постачання зброї триватиме - Кулеба

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Діалог України та Німеччини щодо постачання зброї триватиме - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що діалог України та Німеччини з питання постачань зброї для захисту територіальної цілісності триватиме.

"Ми знаємо, де яку зброю ми можемо отримати. Ми чудово знаємо, як її використовувати для захисту – наголошую – виключно захисту території нашої землі. І ми над цим щодня працюємо, і в нас є дуже непогані результати. Й наш діалог із Німеччиною з цього питання також триватиме", - сказав Кулеба на спільному брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок у понеділок у Києві.

Він зазначив, що під час переговорів із Бербок у понеділок питання про постачання зброї обговорювалося, проте Україна хотіла б, щоб ситуація вирішилася дипломатичним шляхом.

"Сьогодні ми обговорили з пані міністром питання постачання зброї в Україну з Німеччини, і я навів аргументи та позицію української сторони. Але насамперед нам дуже хочеться, щоб спрацював саме дипломатичний трек. І щоб ті зусилля, яких ми зараз із Німеччиною докладаємо для досягнення результату в "нормандському форматі"... дали свій результат", - наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica зазначив, що Німеччина завадила постачанням за лінією НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем до України. "Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання таких оборонних інструментів. Але в деяких столицях усе ще перемагає страх", - наголосив президент України.

Після цього, в грудні 2021 року, Кулеба заявив, що Україна та Німеччина можуть вирішити проблему блокування Берліном придбання Україною зброї за лінією НАТО в рамках переговорів. Він також повідомив, що обговорив із Бербок це питання, і сторони "зійшлися на думці, що дипломатичних переговорів буде достатньо для того, щоб шукати рішення для будь-яких ситуацій".

Теги: #діалог #німеччина #зброя
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