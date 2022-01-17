Події

13:03 17.01.2022

У Києві 14 січня було зафіксовано рекорд максимальної швидкості вітру

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У Києві 14 січня було зафіксовано рекорд максимальної швидкості вітру

У Києві у п'ятницю, 14 січня, було відзначено рекорд максимальної швидкості вітру - 23 м/с, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

"14 січня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 23 м/с (83 км/год), що на 3 м/с перевищило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 1966 році", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що історичний рекордний максимум швидкості вітру у столиці, за уточненими даними, дорівнює 25 м/с та утримується з 20 березня 1881 року.

Теги: #вітер #рекорд
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