У Києві 14 січня було зафіксовано рекорд максимальної швидкості вітру

У Києві у п'ятницю, 14 січня, було відзначено рекорд максимальної швидкості вітру - 23 м/с, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

"14 січня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 23 м/с (83 км/год), що на 3 м/с перевищило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 1966 році", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що історичний рекордний максимум швидкості вітру у столиці, за уточненими даними, дорівнює 25 м/с та утримується з 20 березня 1881 року.