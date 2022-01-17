Події

12:26 17.01.2022

Суд заарештував майно екс-міністра енергетики Демчишина в рамках справи про закупівлю вугілля з ОРДЛО у 2014 році

2 хв читати
Суд заарештував майно екс-міністра енергетики Демчишина в рамках справи про закупівлю вугілля з ОРДЛО у 2014 році

Печерський районний суд м. Київ заарештував корпоративні права та нерухомість, що належать колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України Володимиру Демчишину.

Відповідну ухвалу було винесено 23 грудня, повідомляє "Судовий репортер".

Рішенням суду було заарештовано 9,99% в АТ "Банк Авангард" (опосередковано через компанію "Вестал Холдінгз ЛТД" [Westal Holdings LTD]), 100% статутного капіталу "Лозонско Файненс ЛДТ" (Британські Віргінські Острови), 9,99% у статутному капіталі компанії "АйСіЮ Холдінгз Лімітед" (Британські Віргінські Острови)", 9,99% у статутному капіталі компанії "Вестал Холдінгз ЛТД" (Кіпр), земельну ділянку площею 0,039 га в селі Чайки Київської області, половину житлового будинку площею 389,6 кв. м у селі Чайки Київської області, частину земельної ділянки площею 0,0609 га в селі Чайки Київської області та домоволодіння у Львівській області.

Як повідомлялося, 12 листопада 2021 року правоохоронці повідомили Демчишину про підозру у сприянні терористичній групі або терористичній організації (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Посаду міністра енергетики він обіймав із грудня 2014-го до квітня 2016 року.

За інформацією Служби безпеки України, зазначений чиновник протягом грудня 2014-го – лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях України, представників терористичних організацій "Л/ДНР".

Як уточнили в Державному бюро розслідувань, поставки відбувалися за співучасті колишнього високопосадовця, який наразі є народним депутатом України.

У бюро зазначають, що дії Демчишина поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ і терористичних організацій "Л/ДНР", чим підірвали економічну безпеку держави у 2014–2015 роках, а також позбавили країну можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів.

Крім того, дії Демчишина призвели до отримання Росією ширших можливостей для подальшого втручання у внутрішні справи України та ведення підривної діяльності на території держави.

Як пояснили в Офісі генерального прокурора, у схемі незаконного постачання вугілля енергогенерувальним підприємствам України були задіяні два вугледобувні держпідприємства – "Шахта ім. К.І. Кисельова" та "Луганськвугілля", які перебували під повним контролем незаконних збройних формувань, а одне з них узагалі не працювало.

Теги: #майно #суд #демчишин
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:49 17.01.2022
Порошенко запевняє, що він та його захист оперативно ознайомляться з матеріалами справи

Порошенко запевняє, що він та його захист оперативно ознайомляться з матеріалами справи

12:20 17.01.2022
Суд оголосив перерву на дві години для ознайомлення адвокатів Порошенка із матеріалами справи

Суд оголосив перерву на дві години для ознайомлення адвокатів Порошенка із матеріалами справи

11:03 17.01.2022
Порошенко прибув до Печерського суду Києва, де йому оберуть запобіжний захід

Порошенко прибув до Печерського суду Києва, де йому оберуть запобіжний захід

10:43 17.01.2022
ДБР чекає на Порошенка в суді, політик попрямував туди з аеропорту

ДБР чекає на Порошенка в суді, політик попрямував туди з аеропорту

10:20 17.01.2022
Порошенко заявив на мітингу біля аеропорту, що прямує до суду, вірить у перемогу

Порошенко заявив на мітингу біля аеропорту, що прямує до суду, вірить у перемогу

19:10 16.01.2022
Порошенко впевнений, що суд не ухвалить рішення про його арешт

Порошенко впевнений, що суд не ухвалить рішення про його арешт

07:38 16.01.2022
Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою водію за завдання тяжких травм перехожому

Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою водію за завдання тяжких травм перехожому

11:22 15.01.2022
У Харкові судитимуть шістьох екс-військових чиновників, обвинувачених в авіакатастрофі Ан-26 під Харковом у 2020 р.

У Харкові судитимуть шістьох екс-військових чиновників, обвинувачених в авіакатастрофі Ан-26 під Харковом у 2020 р.

16:29 14.01.2022
Печерський райсуд Києва призначив засідання щодо запобіжного заходу для Порошенка на 11:00 17 січня – ДБР

Печерський райсуд Києва призначив засідання щодо запобіжного заходу для Порошенка на 11:00 17 січня – ДБР

12:51 14.01.2022
Повний текст рішення суду про арешт майна Порошенка оприлюднять 19 січня - адвокат

Повний текст рішення суду про арешт майна Порошенка оприлюднять 19 січня - адвокат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд оголосив перерву на дві години для ознайомлення адвокатів Порошенка із матеріалами справи

Порошенко прибув до Печерського суду Києва, де йому оберуть запобіжний захід

Під час перетину Порошенком кордону прикордонники дотримувалися норм чинного законодавства - Держприкордонслужба

У ДБР заявляють, що співробітники Бюро намагалися вручити Порошенку в аеропорту виклик до суду, але він проігнорував

Порошенко пройшов паспортний контроль в аеропорту

ОСТАННЄ

У Києві 14 січня було зафіксовано рекорд максимальної швидкості вітру

Глава МЗС Німеччини зустрілася зі СММ ОБСЄ у Києві

СБУ ліквідувала в Одесі підпільний майнінг-центр криптовалют

Спільні білорусько-російські навчання відбудуться у лютому

В Україні очікується незначне похолодання

Пєсков заявляє про відсутність у Кремля розуміння щодо можливого порядку денного саміту РФ-США-Україна

Під час перетину Порошенком кордону прикордонники дотримувалися норм чинного законодавства - Держприкордонслужба

Глава МЗС Німеччини під час візиту до Києва запевнить, що Берлін не веде переговорів про Україну в обхід України

Кличко захворів на COVID-19 вдруге

Посол Великої Британії закликала об'єднатись проти російської агресії, не відволікатися на поляризацію ситуації в Україні

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА