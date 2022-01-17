Суд заарештував майно екс-міністра енергетики Демчишина в рамках справи про закупівлю вугілля з ОРДЛО у 2014 році

Печерський районний суд м. Київ заарештував корпоративні права та нерухомість, що належать колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України Володимиру Демчишину.

Відповідну ухвалу було винесено 23 грудня, повідомляє "Судовий репортер".

Рішенням суду було заарештовано 9,99% в АТ "Банк Авангард" (опосередковано через компанію "Вестал Холдінгз ЛТД" [Westal Holdings LTD]), 100% статутного капіталу "Лозонско Файненс ЛДТ" (Британські Віргінські Острови), 9,99% у статутному капіталі компанії "АйСіЮ Холдінгз Лімітед" (Британські Віргінські Острови)", 9,99% у статутному капіталі компанії "Вестал Холдінгз ЛТД" (Кіпр), земельну ділянку площею 0,039 га в селі Чайки Київської області, половину житлового будинку площею 389,6 кв. м у селі Чайки Київської області, частину земельної ділянки площею 0,0609 га в селі Чайки Київської області та домоволодіння у Львівській області.

Як повідомлялося, 12 листопада 2021 року правоохоронці повідомили Демчишину про підозру у сприянні терористичній групі або терористичній організації (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Посаду міністра енергетики він обіймав із грудня 2014-го до квітня 2016 року.

За інформацією Служби безпеки України, зазначений чиновник протягом грудня 2014-го – лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях України, представників терористичних організацій "Л/ДНР".

Як уточнили в Державному бюро розслідувань, поставки відбувалися за співучасті колишнього високопосадовця, який наразі є народним депутатом України.

У бюро зазначають, що дії Демчишина поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ і терористичних організацій "Л/ДНР", чим підірвали економічну безпеку держави у 2014–2015 роках, а також позбавили країну можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів.

Крім того, дії Демчишина призвели до отримання Росією ширших можливостей для подальшого втручання у внутрішні справи України та ведення підривної діяльності на території держави.

Як пояснили в Офісі генерального прокурора, у схемі незаконного постачання вугілля енергогенерувальним підприємствам України були задіяні два вугледобувні держпідприємства – "Шахта ім. К.І. Кисельова" та "Луганськвугілля", які перебували під повним контролем незаконних збройних формувань, а одне з них узагалі не працювало.