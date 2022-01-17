З початку доби порушень режиму тиші на Донбасі не зафіксовано

Станом на 7 годину ранку, 17 січня, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, повідомили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

Минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

У бік Катеринівки озброєні формування Російської федерації відкривали вогонь із автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

В результаті дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.

Зазначається, що завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.