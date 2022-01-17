Події

07:18 17.01.2022

З початку доби порушень режиму тиші на Донбасі не зафіксовано

1 хв читати
З початку доби порушень режиму тиші на Донбасі не зафіксовано

Станом на 7 годину ранку, 17 січня, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, повідомили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

Минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

У бік Катеринівки озброєні формування Російської федерації відкривали вогонь із автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

В результаті дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.

Зазначається, що завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

 

 

Теги: #зведення #оос
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:13 16.01.2022
Під Катеринівкою поранено українського військового

Під Катеринівкою поранено українського військового

07:24 16.01.2022
За добу російські найманці не порушували режиму тиші, українські військові не постраждали

За добу російські найманці не порушували режиму тиші, українські військові не постраждали

19:07 15.01.2022
Російські найманці на Донбасі від початку доби не порушували режим тиші

Російські найманці на Донбасі від початку доби не порушували режим тиші

07:19 15.01.2022
За добу російські найманці двічі порушили режим тиші, українські військові не постраждали

За добу російські найманці двічі порушили режим тиші, українські військові не постраждали

17:44 14.01.2022
Російські найманці відкривали вогонь біля Водяного, жертв немає

Російські найманці відкривали вогонь біля Водяного, жертв немає

07:12 14.01.2022
Від початку доби порушень режиму тиші на Донбасі не зафіксовано

Від початку доби порушень режиму тиші на Донбасі не зафіксовано

17:25 13.01.2022
Російські найманці порушили режим припинення вогню біля Станиці Луганської та Причепилівки

Російські найманці порушили режим припинення вогню біля Станиці Луганської та Причепилівки

07:19 13.01.2022
Українського військовослужбовця травмовано за добу на Донбасі

Українського військовослужбовця травмовано за добу на Донбасі

17:50 12.01.2022
Російські найманці на Донбасі один раз порушили режим тиші

Російські найманці на Донбасі один раз порушили режим тиші

07:15 12.01.2022
Біля Новотошківського загинув український військовослужбовець

Біля Новотошківського загинув український військовослужбовець

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Під Катеринівкою поранено українського військового

Порошенко впевнений, що суд не ухвалить рішення про його арешт

На заході та півночі України в понеділок очікується сильний вітер, можливі проблеми з енергопостачанням і транспортом

РФ повинна продовжити діалог, щоб довести відсутність планів нових військових дій - Кулеба

Пакет стримування РФ охоплює дипломатичні заходи, санкції та оборонне співробітництво України з партнерами - Кулеба

ОСТАННЄ

Президент США та прем'єр Японії обговорять двосторонній союз і ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні

Швеція розмістила військових у місті на острові Готланд у відповідь на російську військову активність

КНДР, ймовірно, здійснила запуск двох балістичних ракет

Громадян Канади закликали уникати поїздок до України через російську агресію

Землетрус у Румунії магнітудою 4,4 поширився на територію Одеської області

У Кременчуці в результаті зіткнення мікроавтобуса з газовою ємністю горить автозаправка

США у разі нагнітання РФ ситуації навколо України може ініціювати розгляд питання у РБ ООН

У Чернівцях стався вибух у житловому будинку, одна людина постраждала

Французькі законодавці остаточно затвердили запровадження вакцинної перепустки

17 січня: Яке сьогодні свято

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА