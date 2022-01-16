Події

20:45 16.01.2022

У Запорізькій області група підлітків жорстоко знущалася з однолітка

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У Запорізькій області група підлітків жорстоко знущалася з однолітка

У Запорізькій області група підлітків жорстоко знущалася з 14-річного однолітка. Злочин кваліфікований поліцією як "катування".

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Запорізькій області, 15 січня у смт Кушугум (Запорізька область) шестеро підлітків віком від 12 до 15 років заманили свого 14-річного товариша до приватного будинку, де кілька годин знущалися з нього.

Рідні підлітка, схвильовані відсутністю з ним мобільного зв'язку, самостійно встановили адресу будинку друзів, з якими того дня його бачили односельці.

Відомо, що мати хлопчика викликала поліцію після того, як увійшла до будинку та побачила сліди знущань на тілі сина.

Слідство встановило особи всіх учасників події – шістьох колишніх однокласників потерпілого.

У відділенні поліції підлітків допитали в присутності батьків.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.127 КК України (Катування). Санкція статті передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі.

Причини жорстокого знущання з хлопчика та деталі події встановлюються.

 

 

Теги: #підлітки #запорізька_область #катування
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