США на початку тижня повідомлять про нові дипломатичні кроки у зв'язку з українською кризою

США на початку наступного тижня зможуть повідомити про нові дипломатичні зусилля щодо врегулювання кризи навколо України, повідомив у неділю радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"На початку наступного тижня у нас буде що оголосити у сфері дипломатії", - сказав він в інтерв'ю телеканалу CBS

Одночасно він висловив упевненість у силах США діяти - незалежно від цього, чи обере Росія шлях дипломатії чи ескалації; радник згадав і єдність трансатлантичного співтовариства у цій ситуації. Також Салліван повідомив про активні консультації з союзниками і партнерами, які тривають, уточнивши, що зокрема, зі своїм українським колегою він спілкувався сім разів останнім часом.

Крім того, Салліван зазначив, що вже якийсь час тому звучали попередження про можливе використання Росією кібератак у рамках ескалації ситуації навколо України. Салліван сказав, що США надають Україні технічну допомогу у зв'язку з подібною потенційною загрозою. Водночас, за його словами, організаторів кібератаки проти українських державних відомств поки що не виявлено.

"І звичайно, якщо виявиться, що Росія чинить кібератаки проти України, і це триватиме, то ми працюватимемо з нашими союзниками над належною відповіддю", - сказав він.

Він додав, що американська адміністрація працює і з приватним сектором на випадок кібератак як в Україні, так і в США.