Події

10:40 16.01.2022

Російські найманці посилюють свої позиції на Донбасі, розмістивши 275 одиниць військової техніки

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Російські найманці посилюють свої позиції на Донбасі, розмістивши 275 одиниць військової техніки

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК) повідомляє, що на Донбасі за минулу добу російські найманці розмістили 275 одиниць військової техніки з порушенням Мінських домовленостей.

"За минулу добу додатково виявлено і зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 275 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні СЦКК на сторінці пресцентру Операції об'єднаних сил у Фейсбуці.

У СЦКК зазначили, що робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалася перешкодами з боку російських найманців.

"Так, вівся вогонь зі стрілецької зброї в напрямку БПЛА СММ малого радіусу дії, коли апарат пролітав над районом Василівка. Під час цього польоту БПЛА СММ малого радіусу дії також зазнав впливу перешкод сигналу GPS. Крім того, БПЛА СММ малого радіусу дії відчували вплив перешкод сигналу GPS під час польотів над районами поблизу Василівки, Каштанового та Калинового", - розповіли в СЦКК.

Спостерігачі додали, що зафіксовані порушення свідчать про систематичне створення передумов для подальшої ескалації напруженості на лінії зіткнення.

Теги: #порушення #росія #сцкк #донбас
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